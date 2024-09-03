Мигрантов предложили выдворять из России за участие в выборах

Мигрантов предложили принудительно выдворять из России за участие в избирательных кампаниях. О разработке соответствующего законопроекта 3 сентября сообщил в соцсетях председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.