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Zero Hedge

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Selma Blair Hit With FBI Summons And State Assault Counts After Allegedly Biting Flight Attendant On Delta Flight

Selma Blair Hit With FBI Summons And State Assault Counts After Allegedly Biting Flight Attendant On Delta Flight

Selma Blair Hit With FBI Summons And State Assault Counts After Allegedly Biting Flight Attendant On Delta Flight Actress Selma Blair was arrested after a Delta Air Lines flight from Los Angeles landed at New York's JFK Airport on Sunday night, following an alleged assault on the crew, CBS New York reported.

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