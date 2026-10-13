Selma Blair Hit With FBI Summons And State Assault Counts After Allegedly Biting Flight Attendant On Delta Flight Actress Selma Blair was arrested after a Delta Air Lines flight from Los Angeles landed at New York's JFK Airport on Sunday night, following an alleged assault on the crew, CBS New York reported.
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