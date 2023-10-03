Фанат "Шеффилда" признал вину в издевательстве над умершим от рака ребенком

Дейл Хоутон, фанат футбольного клуба "Шеффилд Уэнсдэй" признал себя виновным в нарушении общественного порядка в связи с тем, что во время матча использовал для насмешки над болельщиками "Сандерленда" фотографии умершего в 2017 году от рака ребенка.