Марочко: на базу НАТО в Румынии регулярно поступают военные грузы для ВСУ

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что авиабаза Североатлантического альянса "Михаил Когэлничану", расположенная в Румынии, регулярно принимает военные поставки для Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии