Инстасамка попросила прощения у всей своей аудитории: что случилось?

Недавно всех шокировала новость о том, что Инстасамка стала новой солисткой группы «Ленинград». И если одним неожиданный тандем эпатажной артистки и не менее эпатажного Сергея Шнурова пришелся по душе (по крайней мере если судить по шокирующему гонорару за корпоратив, который якобы предложили парочке), то других он сильно расстроил.