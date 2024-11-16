Инстасамка попросила прощения у всей своей аудитории: что случилось?

Недавно всех шокировала новость о том, что Инстасамка стала новой солисткой группы «Ленинград». И если одним неожиданный тандем эпатажной артистки и не менее эпатажного Сергея Шнурова пришелся по душе (по крайней мере если судить по шокирующему гонорару за корпоратив, который якобы предложили парочке), то других он сильно расстроил.
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