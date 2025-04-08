Онищенко критикует: ВОЗ должна слушать страны, заботящиеся о здоровье

Академик РАН Геннадий Онищенко критикует главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса за отсутствие конкретики в предупреждениях о пандемиях и призывает к активным мерам по снижению их последствий, основываясь на данных экспертов и опыте стран, заботящихся о здоровье.