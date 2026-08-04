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Крысы захватили двор на Взлетной: барнаульцы просят спасти их от грызунов

Крысы захватили двор на Взлетной: барнаульцы просят спасти их от грызунов

Жильцы дома №43 на улице Взлетной пожаловались на крыс, которые расплодились во дворе. Барнаульцы утверждают, что грызуны регулярно бегают по придомовой территории, из-за чего стало страшно выходить из дома.

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