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В Госдуме посоветовали родителям выбирать кадетские классы

В Госдуме посоветовали родителям выбирать кадетские классы

Такое обучение помогает формировать дисциплину, самостоятельность и навыки работы в коллективе Кадетское образование способствует развитию самостоятельности и дисциплины у детей, считает депутат Государственной Думы Андрей Колесник.

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