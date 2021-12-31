Чего мы больше всего ждем в наступившем году

Мы верим, что невзгоды прошлого обойдут нас стороной в будущем. И даже не верим — просто надеемся.«Ну и каков, интересно, он будет, этот следующий год?» — начинаем гадать мы, едва отдышавшись от неизбежных салатов и удушливых алкогольных паров.