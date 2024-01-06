Фейерверки и ракеты: в Челябинской области нелегально торгуют пиротехникой

Полицейские провели рейды по опасным ларькам и магазинам.Магнитогорск, Катав-Ивановск, Кыштым и Троицк: в этих городах Южного Урала провели проверочные рейды по местам, в которых торгуют пиротехникой и выявили нарушения.
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