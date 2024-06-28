В Екатерининском собрании и на Пушкинской-10 пройдут контемпорари-вечера от выпускников «Академии нового танца» Ольги Цветковой

Святослав Мельников, Рустам Нерустам, Юлия Очаковская, Полина Прокопьева, Карина Селиверстова, Эльза Абдулхакова, Виктория Кибе, Настасья Сурикова, Елена Шакирова и Алия Шаргимуллина покажут работу с пространством black box.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии