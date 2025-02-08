Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Все "заявления" ..ебутатов госду..ы - мусор для ушей местного населения. Никакого влияния на обстановку эти пЁрлы не ...В Госдуме заявили...
  • Фаина Юсупова
    Если не проводились проверки пожарных устройств с гидрантами,то руководство виновата в первую очередь.На нашем предпр...В СК раскрыли, чт...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Бюргеры любят ливершольца-бербок-фашизм. Желаю каждой фрау близких, неоднократных занкомств с ерножопыми мигрантами. ...DPA: в Мюнхене в ...

ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в российском регионе

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Валерьян Смогловский
Вы. Их. Уничтожает. А. Их. Все. Больше. Ударьте. Где. Их. Делают. И. ЖД. Узлам. Куда. Привозят
Ответить
16 час.
наверх