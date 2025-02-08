ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в российском регионе

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация области.
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