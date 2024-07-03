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Белорус восемь дней проходил с ножевым ранением груди

Белорус восемь дней проходил с ножевым ранением груди

41-летний гражданин Белоруссии, работавший в Подмосковье, получил колющее ножевое ранение от своей сожительницы, но долгое время не обращался к врачам.

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