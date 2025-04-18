Марочко: ВСУ перебросили под Кременную в ЛНР женщин-диверсантов

Военный эксперт Андрей Марочко в пятницу, 18 апреля, сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала недели активизировали работу своих малых маневренных диверсионных групп у города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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