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Гендиректор «Зенита» об 1:1 с «Химками»: «Это еще раз показывает, что на одном мастерстве в нашем чемпионате победить невозможно»

Гендиректор «Зенита» оценил ничью с «Химками» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ. «Этот результат, как обратил внимание Сергей Богданович [Семак], заслуженный.

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