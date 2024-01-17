ПАРТИЯ ДЕЛА провела масштабную новогоднюю акцию в Республике Алтай

В Республике Алтай представители ПАРТИИ ДЕЛА организовали масштабную акцию, в рамках которой поздравили с Новым годом и Рождеством и вручили подарки жителям восьми из одиннадцати муниципальных образований республикиОсобое внимание было уделено членам семей участников СВО, а также малоимущим и пенсионерам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии