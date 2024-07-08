Орбан выступил против блоковой конфронтации и за развитие отношений с КНР

Будапешт использует свое председательство в ЕС для развития отношений между Евросоюзом и Китаем, 8 июля об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
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