Кабмин РФ обновил программу содействия занятости молодежи

Правительство РФ по поручению российского лидера Владимира Путина обновило рассчитанную до 2030 года программу содействия занятости молодежи, актуализировав план ее реализации и соответствующие целевые показатели.
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