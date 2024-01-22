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Аргументы и Факты

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Кабмин РФ обновил программу содействия занятости молодежи

Правительство РФ по поручению российского лидера Владимира Путина обновило рассчитанную до 2030 года программу содействия занятости молодежи, актуализировав план ее реализации и соответствующие целевые показатели.

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