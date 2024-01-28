Орлов о Педро из «Зенита»: «Можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля!»

«Педро 5 февраля исполнится 18 лет, но он уже показывает довольно зрелый футбол. Вы можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля! Какая у него скорость, как он бежит! Техническая работа, как закрывает мяч корпусом, как борется и перекрывает защитнику путь к мячу.