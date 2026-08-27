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«Адские санкции» против РФ: как США могут высечь сами себя

«Адские санкции» против РФ: как США могут высечь сами себя

Сенат США в начале августа одобрил законопроект об «адских санкциях» против России, который разработал печально известный и ныне покойный сенатор-террорист и экстремист Линдси Грэм*.

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Комментарии
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Дмитрий Бобров
Ну теперь-то, учитывая местонахождение автора, эти санкции точно из ада.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
&quot;в случае утверждения данного документа Москва получит прямое доказательство, что договариваться с США невозможно&quot;! а что, было иное мнение?.. все эти и иные санкции имеют значение ровно постольку, поскольку Россия и потенциальные партнёры вовлечены в глобальный проект. иными словами, единственный разумный выход, - строить нечто в отдельно взятой группе стран. кому-то как серпом по фаберже. но их мало, меньше 1%. и у них есть выбор - оставаться с Россией, или двигаться в сторону зарубежных владений.
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1 м.
Евгений Тальковский
Трамп практически идет по стопам Черчилля, опускает Новый Железный Занавес между западом и Россией, но только сейчас не 1947 и последствия будут печальны для всех. А для России выход один - строить новую &quot;Организацию Варшавского договора&quot;, только уже не со взбесившимися от &quot;демократии&quot; и &quot;русофобии&quot; восточно-европейцами, а с Китаем и Индией, ведь эти санкции планируются и к ним. Даже если исключат пункты с упоминанием КНР и Индии, где гарантии, что не будет другого закона, с другими формулировками, где эти страны попадут под действие санкций, а то, что они попадут лишь вопрос времени, Штатам не нужны ни сильный Китай, ни процветающая Индия. А &quot;Новая ОВД&quot; с РФ, КНР и Индией будет занимать 90% материка и вполне может контролировать 100% сухопутных и морских поставок
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4 н.