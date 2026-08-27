«Адские санкции» против РФ: как США могут высечь сами себя

"в случае утверждения данного документа Москва получит прямое доказательство, что договариваться с США невозможно"! а что, было иное мнение?.. все эти и иные санкции имеют значение ровно постольку, поскольку Россия и потенциальные партнёры вовлечены в глобальный проект. иными словами, единственный разумный выход, - строить нечто в отдельно взятой группе стран. кому-то как серпом по фаберже. но их мало, меньше 1%. и у них есть выбор - оставаться с Россией, или двигаться в сторону зарубежных владений.

Евгений Тальковский

Трамп практически идет по стопам Черчилля, опускает Новый Железный Занавес между западом и Россией, но только сейчас не 1947 и последствия будут печальны для всех. А для России выход один - строить новую "Организацию Варшавского договора", только уже не со взбесившимися от "демократии" и "русофобии" восточно-европейцами, а с Китаем и Индией, ведь эти санкции планируются и к ним. Даже если исключат пункты с упоминанием КНР и Индии, где гарантии, что не будет другого закона, с другими формулировками, где эти страны попадут под действие санкций, а то, что они попадут лишь вопрос времени, Штатам не нужны ни сильный Китай, ни процветающая Индия. А "Новая ОВД" с РФ, КНР и Индией будет занимать 90% материка и вполне может контролировать 100% сухопутных и морских поставок