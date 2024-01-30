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Проект городского вокзала «Петровско-Разумовская» будет готов к концу года

Проект городского вокзала «Петровско-Разумовская» будет готов к концу года

Проектирование городского вокзала «Петровско-Разумовская» планируется завершить до конца этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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