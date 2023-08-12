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Велошоссе. Чемпионат мира. Эвенепул выиграл индивидуальную «разделку», Ганна – 2-й, Тарлинг – 3-й, Томас – 10-й

Матье ван дер Пул одержал победу в групповой гонке на чемпионате мира по велошоссе. Чемпионат мира по велошоссе Мужчины Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT) Стерлинг, Шотландия 47,8 км 1.

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