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5 фактов о том, как алкоголь влияет на ваше тело

5 фактов о том, как алкоголь влияет на ваше тело

Узнайте, как выпивка влияет на способность хранить тайны и помогает ли спиртное выспаться. 1. Женщины пьянеют быстрее мужчин В женском организме меньше воды, которая разбавляет алкоголь, и алкогольдегидрогеназы — фермента, расщепляющего спирты.

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