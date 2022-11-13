5 фактов о том, как алкоголь влияет на ваше тело

Узнайте, как выпивка влияет на способность хранить тайны и помогает ли спиртное выспаться. 1. Женщины пьянеют быстрее мужчин В женском организме меньше воды, которая разбавляет алкоголь, и алкогольдегидрогеназы — фермента, расщепляющего спирты.