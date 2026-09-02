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Как администрация Читинского округа выбирает скромную «Ниву» на фоне премиум-внедорожников

Как администрация Читинского округа выбирает скромную «Ниву» на фоне премиум-внедорожников

Администрация Читинского муниципального округа заключила контракт на поставку LADA NIVA TRAVEL за 1 663 000 рублей.

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