Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном

Согласно сообщению заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорваться через линию обороны в регионе, но обе попытки, стоившие украинской армии больших потерь, провалились.
Согласно сообщению заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорваться через линию обороны в регионе, но обе попытки, стоившие украинской армии больших потерь, провалились.
Свежие комментарии