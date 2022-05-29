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Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном

Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном

Согласно сообщению заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорваться через линию обороны в регионе, но обе попытки, стоившие украинской армии больших потерь, провалились.

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