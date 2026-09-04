Удачная рыбалка в сентябре: секреты выбора идеальных дней

Для успешной рыбалки в сентябре следует выбирать дни с умеренной погодой и стабильным давлением. Наилучший клёв наблюдается после лёгких осадков, когда вода слегка мутнеет, не теряя прозрачности, что значительно повышает шансы на удачный улов.
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