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Царьград

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Удачная рыбалка в сентябре: секреты выбора идеальных дней

Удачная рыбалка в сентябре: секреты выбора идеальных дней

Для успешной рыбалки в сентябре следует выбирать дни с умеренной погодой и стабильным давлением. Наилучший клёв наблюдается после лёгких осадков, когда вода слегка мутнеет, не теряя прозрачности, что значительно повышает шансы на удачный улов.

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