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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Группа "Пицца" приедет в Барнаул на открытие Спартакиады учащихся России

Группа "Пицца" приедет в Барнаул на открытие Спартакиады учащихся России

Масштабное мероприятие пройдет с 3 по 10 августа Финальные соревнования Спартакиады учащихся России по трем видам спорта – шахматам, кикбоксингу и гребле на байдарках и каноэ – впервые пройдут в Барнауле с 3 по 10 августа.

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