Группа "Пицца" приедет в Барнаул на открытие Спартакиады учащихся России

Масштабное мероприятие пройдет с 3 по 10 августа Финальные соревнования Спартакиады учащихся России по трем видам спорта – шахматам, кикбоксингу и гребле на байдарках и каноэ – впервые пройдут в Барнауле с 3 по 10 августа.