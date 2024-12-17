Ансамбль «Трассера» и автор-исполнитель Алексей Журавлев выступили перед участниками спецоперации и ветеранами в Главном военном госпитале

Смоленский ансамбль патриотической песни «Трассера» и автор-исполнитель Алексей Журавлев выступили перед участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий, которые сейчас проходят лечение в Главном военном госпитале имени Бурденко в Москве.