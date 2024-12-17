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Смоленская Газета

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Ансамбль «Трассера» и автор-исполнитель Алексей Журавлев выступили перед участниками спецоперации и ветеранами в Главном военном госпитале

Ансамбль «Трассера» и автор-исполнитель Алексей Журавлев выступили перед участниками спецоперации и ветеранами в Главном военном госпитале

Смоленский ансамбль патриотической песни «Трассера» и автор-исполнитель Алексей Журавлев выступили перед участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий, которые сейчас проходят лечение в Главном военном госпитале имени Бурденко в Москве.

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