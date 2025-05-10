Голевая передача Куликова помогла «Флориде» одержать победу в Кубке Стэнли

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов отдал голевую передачу в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс», что позволило его команде одержать первую победу в рамках Кубка Стэнли.
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