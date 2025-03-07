Великобритания: «Казна пуста, но танки наши быстры!»

Безрассудные мечты Лондона отправить своих солдат для поддержки Украины на поле боя с русскими разбиваются о его же жесткую армейскую реальность Сергей Ищенко Фото: AP/TASS Старый армейский анекдот: «В связи с намеченным в НАТО внезапным наступлением на Россию больше других обрадованные таким поворотом дела британцы приняли решение срочно начать перекрашивать свои танки в цвета русской зимы.