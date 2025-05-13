Bloomberg: ЕС дождется встречи в Стамбуле до призыва к США ввести санкции

Европейские лидеры готовы отложить призывы к США о введении новых санкций против России до возможных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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