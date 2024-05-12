Шебекино и 4 села Белгородской области остались без электричества после атаки БПЛА

Жители города Шебекино и населенных пунктов Графовка, Маслова Пристань, Безлюдовка Новая Таволжанка в Белгородской области остались без света в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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