Первые штаммы микроорганизмов и вирусов иностранного производителя вакцин переданы в коллекцию ФГБУ «ВГНКИ»

Во Всероссийскую государственную коллекцию штаммов микроорганизмов подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ» переданы на депонирование первые 5 штаммов, входящие в состав вакцин EVANT и EVALON, производимых компанией LABORATORIOS HIPRA, S.