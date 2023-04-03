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  • Наташа Леонтьева
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Первые штаммы микроорганизмов и вирусов иностранного производителя вакцин переданы в коллекцию ФГБУ «ВГНКИ»

Первые штаммы микроорганизмов и вирусов иностранного производителя вакцин переданы в коллекцию ФГБУ «ВГНКИ»

Во Всероссийскую государственную коллекцию штаммов микроорганизмов подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ» переданы на депонирование первые 5 штаммов, входящие в состав вакцин EVANT и EVALON, производимых компанией LABORATORIOS HIPRA, S.

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