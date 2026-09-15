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Ethereum L1 установил рекорд по скорости обработки транзакций

Ethereum L1 установил рекорд по скорости обработки транзакций

Основная сеть Ethereum продемонстрировала рекордную производительность во втором квартале 2026 года.

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