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Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя продлили до 13 апреля

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополя продлили до 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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