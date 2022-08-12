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Защитник «Локомотива» Марченко об 1:2 с «Салаватом»: «Отрицательные впечатления. Это очевидно, кажется. Надо выходить и выигрывать»

Алексей Марченко остался недоволен поражением «Локомотива» от «Салавата» в Уфе.  Ярославцы уступили уфимцам на Кубке республики Башкортостан – 1:2.

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