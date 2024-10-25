Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный эротический гороскоп за 28 октября - 3 ноября

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Французские поцелуи, африканские страсти, немецкая развращенность, итальянская непосредственность, русская безудержность и испанская горячность – в вашей спальне сегодня поистине состоится вавилонское столпотворение народов.

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