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"Устроила кастинг". Дженнифер Лопес после развода "залечивает раны" отношениями без обязательств с молодыми мужчинами

"Устроила кастинг". Дженнифер Лопес после развода "залечивает раны" отношениями без обязательств с молодыми мужчинами

Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком проводит время в объятиях “молодых горячих мужчин”, отдавая предпочтение отношениям без обязательств — об этом рассказал изданию In Touch источник из окружения звезды.

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