Заболевших все больше: COVID-19 возвращается в Новосибирскую область

В Минздраве Новосибирской области озвучили статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе. Во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 4 декабря глава Минздрава региона Константин Хальзов озвучил статистику заболеваний COVID-19 за минувшие сутки.