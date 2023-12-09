Politiki.net СПАСИБО, хотя чего у там, низкий вам поклон Григорий Алексеевич, за заботу о народе российском - ведь ежели не вы.
"Выход найден - оппозиция его нашла", - Григорий Явлинский обратился к россиянам
Комментарии
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Александр Пятнистый
явлинский родился во Львове...ъ
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33 мин.
Александр Сысоев
Пусть вначале это самодовольный индюк, мнящий себя мудрецом всех времен и народов, покается за свои преступных 500 дней.
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23 мин.
АС
Александр Сысоев
А этот львовский еврей не хочет вспомнить пример Югославии, когда под влиянием вашингтонского обкома хваленая " гуманная" Европа развалила и разбомбила некогда действительно миролюбивую и самобытную европейскую страну. Единственная страна Европы, которая оказала реальное сопротивление фашисткой Германии, а не легла под нее в течение месяца как это сделала "героическая" наследница наполеоновской славы - Франция. Да если бы мировой гегемон захотел, то из-за Эльзаса и Лотарингии давно бы перегрызлись Франция, Германия и Бельгия.
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8 мин.
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