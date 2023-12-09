"Выход найден - оппозиция его нашла", - Григорий Явлинский обратился к россиянам

АС

Александр Сысоев

А этот львовский еврей не хочет вспомнить пример Югославии, когда под влиянием вашингтонского обкома хваленая " гуманная" Европа развалила и разбомбила некогда действительно миролюбивую и самобытную европейскую страну. Единственная страна Европы, которая оказала реальное сопротивление фашисткой Германии, а не легла под нее в течение месяца как это сделала "героическая" наследница наполеоновской славы - Франция. Да если бы мировой гегемон захотел, то из-за Эльзаса и Лотарингии давно бы перегрызлись Франция, Германия и Бельгия.