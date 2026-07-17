Нарусова назвала фейком новости про уход из Совфеда на фоне скандала со слитыми переписками Ксении Собчак

В ряде Telegram-каналов появились сообщения, что Тува больше не будет выдвигать Нарусову, а также отказалась это делать БрянщинаЛюдмила Нарусова назвала фейковыми сообщения о том, что она якобы в скором времени покидает Совет Федерации.
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