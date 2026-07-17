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Daily Storm

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Нарусова назвала фейком новости про уход из Совфеда на фоне скандала со слитыми переписками Ксении Собчак

Нарусова назвала фейком новости про уход из Совфеда на фоне скандала со слитыми переписками Ксении Собчак

В ряде Telegram-каналов появились сообщения, что Тува больше не будет выдвигать Нарусову, а также отказалась это делать БрянщинаЛюдмила Нарусова назвала фейковыми сообщения о том, что она якобы в скором времени покидает Совет Федерации.

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