Тайриз Халибертон набрал 27 очков и 15 передач в победном полуфинале с «Милуоки»

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон помог команде выйти в финал внутрисезонного турнира НБА. Во встрече 1/2 финала с «Милуоки» (128:119) Халибертон набрал 27 очков, 7 подборов, 15 передач и 1 блок-шот без единой потери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Колосков об отстранении России: «Нас наказывают, а Украину и Израиль – нет. Двойные стандарты»
- Черданцев про «Слово пацана»: «Властям Татарстана не злиться на сериал нужно, а показывать и говорить: «Посмотрите, в какой модный город превратилась Казань за 20 лет»
- Леонид Слуцкий: «Слово пацана» – шедевр. Пусть покажут восемь серий и запрещают»
Свежие комментарии