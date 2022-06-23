“Украина нарушила обещания”: Японский депутат объяснил причины начала спецоперации

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки - японский политик, основатель и глава Новой партии Дайти, объяснил, почему Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, сообщает РИА Новости.
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки - японский политик, основатель и глава Новой партии Дайти, объяснил, почему Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, сообщает РИА Новости.
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