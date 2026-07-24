В Зеленодольске зафиксирована авария с участием легкового автомобиля

Ночью в Зеленодольске — городе-спутнике Казани — произошла авария с участием легкового автомобиля. Инцидент зарегистрирован региональными правоохранительными органами, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии