Цифровое цудзигири, или главный риск для современного малого бизнеса

Американцы скатываются в свою версию лихих девяностых — с той только разницей, что Горбачёв с Ельциным творили дичь скорее от безысходности, тогда как нынешние власти США целенаправленно разрушают экономику собственной страны.
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