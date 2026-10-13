В Петербурге простились с чемпионкой СССР и блокадницей Людмилой Князевой

Санкт-Петербург простился с неоднократной чемпионкой СССР по фехтованию Людмилой Князевой, которая с 1958 года подготовила множество спортсменов всероссийского и международного уровня.
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