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Царьград

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В Петербурге простились с чемпионкой СССР и блокадницей Людмилой Князевой

В Петербурге простились с чемпионкой СССР и блокадницей Людмилой Князевой

Санкт-Петербург простился с неоднократной чемпионкой СССР по фехтованию Людмилой Князевой, которая с 1958 года подготовила множество спортсменов всероссийского и международного уровня.

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