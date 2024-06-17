В России раскрыли сотни информационных атак Запада на вакцины от коронавируса

РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак Запада на вакцину «Спутник V» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) зафиксировал более 300 информационных атак на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», включая также деятельность спецслужб Великобритании и Минздрава США.
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