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Недосмотр на миллиард: Bank of America оштрафовали за нарушения правил борьбы с отмыванием денег

Недосмотр на миллиард: Bank of America оштрафовали за нарушения правил борьбы с отмыванием денег

Bank of America не сообщил вовремя о подозрительных операциях на сумму свыше $5 млрд. Среди них регуляторы обнаружили признаки деятельности китайских сетей отмывания денег.

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