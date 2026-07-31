Мужики и их легендарное чувство самосохранения: турист в Румынии настолько увлекся телефоном, что не заметил медведя Хотелось бы посмотреть, что он там листал.
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Мужики и их легендарное чувство самосохранения: турист в Румынии настолько увлекся телефоном, что не заметил медведя Хотелось бы посмотреть, что он там листал.
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