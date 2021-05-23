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В Южно-Сахалинске возобновили тренировки на открытом воздухе

В Южно-Сахалинске возобновили тренировки на открытом воздухе

Занятия по общефизической подготовке на свежем воздухе снова проводят в Южно-Сахалинске. Порядка ста человек приняли участие в первой тренировке сезона, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.

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